嘉義市長黃敏惠規畫以「文化新絲路」推展嘉義市文化觀光新里程，隨軸線上的據點陸續成形、帶動人潮，嘉義舊監獄成了最後一塊未到位的拼圖，接受《旺旺中時媒體集團》專訪時，黃敏惠直言「我很急」，強調嘉義舊監是全國唯一的監獄國定古蹟，是重要文化財，但至今無法發揮應有的能量，經她當面跟法務部長蔡清祥爭取，「你們不做，我就收回來自己做」後，現舊監2期修復已有初步進展。

黃敏惠回憶，她2002年還在當立委時，就曾帶時任內政部長的余政憲去看過嘉義舊監，2009年舊監進行第1期整修工程，如今又過了10年，「嘉義市有多少個10年可以等待？」，指這一路走了好久，但她始終堅持舊監再升級，甚至在本屆選市長時提出「還舊監自由」的政見，今年9月，法務部官員終於與市府達成合作共識，11月12日法務部向文化部申請的修繕先期規畫費410萬已獲核定，算是踏出10年後第一步。

黃敏惠細數文化新絲路每個節點，指新絲路雖然是舊景點的延伸，包括串連、活化都需要時間，卻在在代表嘉市的文化底蘊，尤其舊監為台灣唯一完整保存的日治時期監獄建築，在嘉市的觀光發展帶動上舉足輕重，既然法務部已表達要再利用、活化的決心，「腳步要快」，更希望法務部不會呼嚨她，呼籲全民一起來督促。

市府文化局指法務部已編列8000多萬預算要進行嘉義舊監二期修復工程，宿舍區文化局會持續推動「再造歷史現場」計畫，將活動資源和藝術行動帶入監獄，且為迎接2022年舊監百年生日，市府預定明年5月展開讓舊監自由序曲，要讓舊監場域從更生教化升級成創生園區，成為文化觀光新亮點。

(中時 )