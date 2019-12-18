93歲獨居台南善化的黃阿公，每逢過年總是一個人在家，大成庭園餐廳總經理黃春蘭透過華山基金會得知此消息後，18日上午邀請黃阿公以及其他7位華山服務的長輩，齊聚大成庭園餐廳品嘗五星級大廚手藝，提前過好年。
此次五星級菜餚為大成庭園餐廳運用華山基金會的愛心年菜入菜，有麵線、紅棗、香腸、木耳等食材，在大成主廚的料理之下，變身為一道道可上國宴的歐風料理，既美觀又好吃。
黃春蘭並帶頭響應孤老愛心年菜募集，號召善化區在地的愛心人士們一起做公益，募集200份愛心年菜捐助困苦的弱勢長輩們。
現場也由黃阿公代表全體華山服務的長輩，接受黃春蘭總經理等人的愛心，並期待過年期間可以用這些年菜烹煮出自己愛吃的菜，溫暖過節。
華山基金會正進行「2020常年服務暨第17屆愛老人 愛團圓」公益活動，募集春節愛心年菜，10樣年禮、春聯、手做圍巾，每份700元，離過年僅剩下1個半月，募集狀況不及3成5，盼民眾慷慨解囊，讓孤老長輩們有個溫暖的農曆新年。
(中時 )
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