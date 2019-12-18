2020首場總統候選人電視政見發表會今晚舉行， 蔡英文總統會後在臉書痛批國民黨總統候選人韓國瑜，只是把苦人、庶民當做選舉工具。還說，政見發表會是訴求願景，不是喊口號的地方。至於喊中華民國萬歲，「韓國瑜先生不如去中國的時候喊，這樣更有意義」。

蔡英文在臉書自問自答，庶民最痛的是什麼？有人假裝是他們，拿他們來消費，拿來當選舉工具。

她說，今天她在第一場政見會，提到國民黨的候選人韓國瑜先生，常常把「苦人」、「庶民」掛在嘴上，但是他似乎沒有幫這群人做點什麼，而是選擇拋下高雄市民，急著來選總統，讓很多人覺得他只是把苦人、庶民當做選舉工具。

她要告訴韓國瑜，做為一個領導人，替庶民、苦人解決問題、幫年輕人創造機會與就業，是她過去三年多來，不斷在做的事情。

她說，當政府做對的事情，苦人就會得到照顧，庶民也會得到幫助，年輕人也會有更多揮灑空間，實現夢想。這就是國家領導人該做的事情，也都是國家正在發生的事。

她希望大家能再給她四年，「讓我繼續為台灣帶來更多改變」。最後，她還是要說，政見發表會是訴求願景，不是喊口號的地方。至於喊「中華民國萬歲」，韓國瑜先生不如去中國的時候喊，這樣更有意義。

(中時 )