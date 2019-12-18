吳心緹形象可愛清新，出道九年，與日本有深厚緣分！多次代表台灣擔任日本地區觀光大使，連續三年擔任北海道十勝地區觀光大使，今年更擔任日本最美鐵道「只見線應援大使」，拍攝宣傳影片外也在華山舉辦寫真攝影展。俏麗模樣，被日本人巧讚，撞臉同樣有大眼跟甜美笑容的「福岡第一美少女」今田美櫻。

這次前往福島拍攝寫真，心緹最難忘的是在美如仙境的霧幻峽搭乘扁舟，搭乘人工划槳渡船，並接受當地電視新聞台採訪，「剛上船真的超緊張，因為我本身很怕水，踏進窄窄的扁舟，每個人只要上來，船都會搖晃！但大家坐好後在霧幻峽看美麗風景，覺得自己置身在畫裡，有被美景吸進去的感覺，也忘記恐懼。」

吳心緹擔任日本最美鐵道「只見線應援大使」。（傳遞娛樂提供）

吳心緹擔任日本最美鐵道「只見線應援大使」。（傳遞娛樂提供）

來到只見線周邊的奧會津柳津町，心緹超推薦當地限定的粟米饅頭跟天然碳酸水。「小池菓子舖的粟米饅頭，裡頭包著紅豆餡，吃暖呼呼的饅頭喝熱茶超享受，但保存期限只有兩天，無法外帶回台灣；奧會津金山的天然碳酸水超級好喝，有微微氣泡，可促進腸胃蠕動，喝完不會便祕超順暢，也可以增加飽足感，減肥時可以喝，我買到行李塞不下在機場狂喝！」

(中時 )