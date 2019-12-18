JR紀言愷的女兒「小麥芽」出生4個多月，帶旺爸爸事業運，JR不僅接演東森《美味滿閣》嘗試新戲路，17日也以愛心大使身分參與伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」。現場示範爆炒火焰龍蝦石頭鍋的他笑說，其實他現在最拿手的料理是「泡奶」，「一匙奶粉配30C.C.的水，水溫要70度，只能平搖不能上下搖！」自豪女兒被他們養成「肉多多」，小腿庫肉肥嫩可愛，而且每天都很有活力！

JR現場示範爆炒火焰龍蝦石頭鍋。（天晴音樂提供）

JR說，他過去曾陸續是貓奴、狗奴，結婚生女後變身女兒奴，現在完全體會「前世情人」的魅力，天蠍座的他過去有很多規則、原則，卻因女兒全打破，明明老婆規定不能女兒一哭就馬上抱，他也覺得這原則很好，偶爾哭哭有助心肺功能，但他只要聽到女兒哭了，即使他正在刷牙，也會心疼，忍不住一手抱起女兒、一手繼續刷牙。

他說，已經跟老婆講好，11歲的愛犬「棉花糖」，才是「大女兒」，是他們心目中永遠的第一位，不過棉花糖很愛跟「小麥芽」吃醋，只要看到他抱著妹妹，就會咬著玩具到他身邊搖來晃去、故意吸引注意力。他說很多人有了小孩後會把寵物送走，但這在他們家不可能發生。

JR出席公益活動。（天晴音樂提供）

他也透露，跟老婆交往近7年過程中，媽媽只看過對方一次，而且是另一半懷孕滿三個月穩定後，他才約了雙方家長吃飯宣布「懷孕了」喜訊，「我從小就維持這樣的風格，以前的交往對象家人全都沒看過，我不是很希望有來自家人的壓力，或拿這當閒話，兩個人交往要彼此可以相處才是重點，我就很不傳統啊！以前太常目睹年夜飯時親戚長輩拿結婚生小孩話題追殺、取笑，但長輩應該關心的是孩子與另一半是否是對的人、是否過得開心才對吧！」

至於何時補辦婚禮？他說目前沒有想這個，老婆是最怕麻煩的人，現在光帶小孩就夠累的，可能等女兒一、兩歲再說，是否生第二胎也是順其自然，「她說想生兩個，但剛經歷完，她覺得骨盆像被車子碾過。我現在會在意她的感受，女生連著生會對身體太傷了，起碼要恢復到一個狀態再說」。

JR在《美味滿閣》周旋於元配與小三之間，他表示，接拍時就知道會有小三、元配的情節，這對從小都演暖男、癡情陽光男的他來說，第一次演反派是很大的挑戰，他一開始就覺得這樣的情節一定會有肢體、親熱戲，所以前提是要回去問老婆，「她OK，我才OK，她如果不答應就不演」，結果老婆認為這是他的工作，很尊重他，還笑說「幹嘛問我」。

「小麥芽」本名有個「晴」字，他說，當年「K ONE」發第一張沒紅，但他演了《紫禁之巔》的「晴天」走紅，當時原有人要他把藝名改成「晴天」，是他自己不肯，覺得「JR」比較適合他風格。結果，女兒出生後，老婆在月子中心時，在各大姓名學網站研究，出現「晴」字，剛好他也很喜歡晴這個字，於是就讓女兒圓了他當年沒改名「晴天」的小遺憾。

(中時 )