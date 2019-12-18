我國爭取與東南亞重新翻修投保協訂今天再下一城。台越外交代表今天在經濟部簽署新版台越投資保障協定(BIA)，新版較舊版有七大優點，除土地徵收補償、第三地間接投資獲保障外，還新增與越南國民相同的國民待遇、禁止實績要求保護台商被強迫購買越南產品等。這是繼台菲、台印度之後，第三個與新南向國家重新翻修成功的BIA。

今天簽署由經濟部長沈榮津見證，我駐越南代表處大使石瑞琦與越南駐台北辦事處代表阮英勇簽署。舊版台越BIA於1993年簽署，迄今26年，早在前年台菲成功翻修BIA後，就傳出越南也在接洽中。雙方直到今日才完成簽署，顯示新協定談判經過數年。

新南向國家有8國原本就與我簽有投資保障協定，因時間久遠，國際投資協定已發展出對投資人更完善的保障，因此我方積極與這些國家尋求重簽，以提供台商更完整保護。

台灣為越南第4大投資國，今年前10個月台商前往投資12億553萬美元，較2018年同期成長56％。經濟部表示，有鑑於美中貿易戰有長期化趨勢，造成全球產業供應鏈重整，越南是CPTPP及RCEP的成員國，為我廠商前往東南亞投資優先選項，因此積極與其尋求重簽。

新版台越BIA較舊版有七大優點，在原本項目擴大部分，如「投資保障範圍」，台商透過第三地間接投資、期貨、選擇權、衍生性金融商品等新型態投資以後都受保障。明確規定「投資人與地主國爭端解決」程序，若發生投資爭端，台商與越南政府進行諮商，若 6個月未能解決，即可尋求國際仲裁救濟。「全面提升保障標準」， 將投資待遇、徵收補償、武裝衝或內亂等項目納入保障，依法徵收時，應給予台商「即時、充分且有效的補償」。

新增部分，增列「國民待遇」，確保台商獲得與越南國民相同待遇。「禁止實績要求」，越南政府不得要求台商必須購買一定比例的越南產品，才能繼續營運工廠 。「政府協調機制」，如台商遭遇投資問題或障礙時，我政府可洽越南政府提供協助。「法規透明化」，越南應即時對外公布投資相關法規或措施，且答復我方對新法規的任何疑問，使台商能即時掌握越南投資環境。

(中時 )