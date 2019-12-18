DARPA's Sea Hunter Unmanned Ship: A Test Bed For Future U.S. Naval Strategy Dominance Against China

美國海軍正在設計一種遠程無人作戰艦隊的概念，將以彼此相互連結的編隊形式，在世界各大洋長時間進行巡邏與對敵偵察或進行攻擊任務。這些無人船艦可以快速並以高度隱匿的方式航行，而且永遠無需返回港口。

據英國《泰晤士報》報導，這種全新概念被稱為「海上列車」項目。由無人艦艇組成的艦隊將具備攜帶彈藥、監視和偵察任務，利用特殊技術減少海象的不利影響在海洋中快速航行，並執行一些最危險的遠洋作戰任務。

美軍開發的無人艦隊將包括無人水下潛航器，目前無人水下潛航器已具備偵察、掃雷等多種功能。（圖／美國海軍）

報導稱，美國國防部高等研究計劃署(DARPA)日前公開對外徵求提案，希望能在2023年年底前讓「海上列車」概念進入原型艦試航階段。

美海軍大型無人水面艦艇想像圖。（圖／美國海軍）

這些概念中的的無人艦艇有著戰艦的外形，但DARPA專案經理努斯所說，它們將永遠不需要通過與載人船隻或港口會合，可以完全實現獨立的長期部署。「海上列車」可以進行連結，在海上呈現出一長串船隊的形象。

而且只要能大幅減少波浪的影響，所有的技術都會考慮在內，其中包括專門設計的對抗波浪影響的船體，確保艦隊能進行遠距離作戰。

報導說，每個「海上列車」編隊中無人艦艇的具體數量尚未公佈，但美國海軍近年來已經制訂計劃建造各種不同型號與用途的無人艦艇，在2020年的國防預算中也編列了近6.3億美元研發預算要求。研發的艦艇項目包括大中型無人水面艦艇和超大型無人水下潛航器。美國海軍預估，大型水面無人艦的滿載排水量為2000噸，長180至300英尺，能夠攜帶反艦導彈和對陸攻擊導彈。

由於不需要為船員提供空間或支援設備，無人艦艇的造價會相對低廉許多，也因此無人艦艇也被認為是能執行長期任務的理想船隻。此外，無人艦艇不會有船員生命受威脅的問題，也不有船員過度勞累和精神狀態不佳的風險。

報導認為，一旦無人艦編隊開始服役，預計美海軍導彈巡洋艦和驅逐艦等大型載人軍艦的需求將會大幅減少。

(中時電子報)