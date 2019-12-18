男星高以翔日前猝逝，憾事震撼華人圈，中國醫藥大學新竹附設醫院內科部部長、心臟血管科主任林圀宏提醒，世界衛生組織定義猝死為出現症狀到死亡不到24小時，而猝死有9成與心臟病有關，他建議曾感到心悸、胸悶併有暈眩、甚或昏倒、或是家族年輕成員曾經發生猝死，可做心臟超音波、24小時心電圖、運動心電圖、心律不整基因檢測等檢查，早期發現早期治療。

林圀宏指出，猝死有9成為心臟病造成，尤其為急性心肌梗塞最危險，有可能發生在任何年齡、時間及任何人身上，且通常沒有徵兆，屬於「無聲殺手」。林圀宏表示，心因性猝死一旦發生，順利拯救生命的機率很低，因此「初級預防」的觀念很重要。

林圀宏表示，希望在意外發生前，就能夠事先預防，而非錯失黃金救援時間，他建議5大症狀族群要定期接受4大檢查，5大族群為曾感到心悸、胸悶併有暈眩、昏倒、或是家族年輕成員曾經發生猝死者，建議做含心臟超音波、24小時心電圖、運動心電圖或是心律不整基因檢測，盡早得知潛在危險因子。

一名國小5年級學生品學兼優，還是大隊接力選手，卻曾經在家暈倒，或是在校突然氣喘，後經急救均無事，經由林圀宏檢查後，確診該學生罹患心室頻脈，猝死風險高，因此建議裝置「植入式心臟自動去顫器」，學生雖後又暈倒過，但也即時挽救其性命，甚至還主動畫畫感謝林圀宏，將心臟與去顫器共存畫面以溫馨方式表現。

林圀宏指出，去顫器一旦植入完成，24小時主動偵測，在發生心室纖維顫動時，導線會將所偵測到的訊號傳遞至去顫器，去顫器輸出電流並由導線傳送到心臟進行除顫，挽救生命；去顫器亦可於心跳過慢、過快或休止時，調整、修正心跳節律，使心跳恢復正常，進而控制可能致命的心律不整，預防猝死。

(中時 )