針對監察委員陳師孟將約詢台北地方法院法官唐玥，中華民國退警總會長耿繼文18日晚間在臉書社團「中華民國退休警察人員協會總會」，以「綠色監察院東廠比共產黨還壞」為題公開發文，痛批這是綠色東廠的監察院，並呼籲唐玥不必理會陳師孟。

耿繼文發文如下：

綠色監察院東廠比共產黨還壞

12月17日，監察院長陳師孟發出約詢，要判馬英九洩密案無罪的台北地方法院法官唐玥，於109年1月16日到監察院接受調查……。

都什麼年代了，貴為監察院長的陳師孟政府官員，竟然還大搞恐怖主義？要藉約詢唐法官恐嚇誰？要恐嚇所有的法官乖乖聽你的話嗎？陳師孟你有沒有搞錯？中國大陸雖是共產國家，但也沒有哪一個部門敢對法官判決的案子提出約詢，所以，你這個綠色東廠的監察院長比共產黨還更壞、更可惡！

319兩顆子彈槍擊案，讓陳水扁一夕之間翻盤當上中華民國總統，當中的槍擊受害人呂秀蓮副總統為此要求檢調警察深入偵查了解真象，豈知綠色民進黨政府竟然百般阻撓刁難，搞出「行使抵抗權，拒絕配合調查」戲碼，致兩顆子彈案沒有真象，相信大家記憶猶新。

如今東廠監察院長陳師孟要約詢唐玥法官，我呼請唐玥法官不必理會綠色陳師孟，監察權豈可侵犯司法獨立審判權？當年民進黨對兩顆子彈的正當調查都不予理會，唐玥法官更可以為了司法尊嚴，堂堂正正的拒絕破壞體制約詢。

(中時 )