台南市南化日照中心18日正式開幕。（南市社會局提供／劉秀芬台南傳真）

落實一區一日照目標，台南市南化日照中心18日上午舉辦開幕儀式，未來可提供鄰近區域30名社區長者日間照顧服務，內部還規畫中島式廚房，除了讓食物製作透明化外，也讓長者親自參與餐食製造過程，增強長者的團體參與感。

由市府社會局委託萃文書院社會福利慈善事業基金會辦理的南化日間照顧中心，上午在社會局主任祕書朱棟、萃文書院基金會董事長黃碧恭、南化區長洪正國、南化區各里長及關心社區長照工作的地方人士共同參與下揭牌啟用。

黃碧恭說，中心由社工、護理、照顧服務員等專業團隊日間照顧陪伴長者，幫助長者能留在熟悉的社區環境，減輕家庭照顧者的壓力和經濟負擔，晚上則返家由家人照顧，達到在地老化的目標。

南化日照中心位於南化水庫入口，環境十分優美，空間寬敞明亮，不但有復健器材可增強長輩延緩失能增進生活自理能力，另有專為長輩打造的專屬菜園，以園藝治療法讓長輩增進生活樂趣。

(中時 )