行動趨勢銳不可擋，Yahoo奇摩原生廣告有7成營收來自行動，推出行動行銷方案後更帶動經銷商業績成長超過1成；Yahoo奇摩今公佈最新熱門原生廣告排行榜，剖析廣告主如何透過符合行動特性的3大方案，包括「搜尋來訪」「搜尋來電」及「搜集名單」，在原生情境下將廣告成效轉換為消費者來電、到店，在品牌與消費者間提供即時且雙向的互動管道。

Yahoo奇摩表示，原生廣告「搜尋來訪」，是拓展客源的利器，幫助健身與食品客戶突破成長瓶頸，例如，「易而善」、「必艾奇」營業額雙雙提升超過10％，「超越體能顧問」詢問度倍增！

Yahoo奇摩原生廣告的「搜尋來電」，有助提升成交量，家具、家電、醫美業績蒸蒸日上，以知名的「英爵醫美」為例，跳脫過去常使用的看板式「單向溝通」廣告，採用「搜尋來電」行動行銷解決方案，以「雙向溝通」特點，讓消費者的疑問能迅速得到專業解答並提升品牌好感，帶動英爵醫美全月整體諮詢量增加兩倍。

在地經營25年的中小企業-淨水器代理商「偉能」使用「搜尋來電」功能提升成交率；第三名的「長榮家具」更新增第三方通訊App加入好友諮詢的功能，使整體服務流程更加完整，整體詢問量提升150％，整體業績成長更高達20％。

(中時 )