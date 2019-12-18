蔡英文總統與民進黨口口聲聲喊非核家園，如今踢到鐵板了。歐盟理事會在備忘錄載明，為了確保能源安全，核能應納入國家能源結構，並成為歐洲綠色交易的一環。未來核電將獲得歐盟投注資金，確認核電在能源安全及減碳救地球的正面角色。對此，國民黨副秘書長蔡正元表示：蔡英文被打耳光了。

蔡正元在臉書貼文指出，「核能是綠能！反核是民進黨在林義雄脅迫下，用盡花言巧語，成功哄騙台灣人產生的反核神話。」結果，「沒有核能，台灣人只能以肺發電充分享受賴清德的名言『無污染的媒電』」。

蔡正元表示，「現在歐盟要把核能列為綠能，重重的打了蔡英文耳光，也徹底燒毀『反核神主牌』」。

呼應歐盟理事會將核能視為綠能，並納入國家能源結構。網友紛紛表示：「核四停的很冤枉呀」、「打掉核電場，結果遍地開花，到處呼呼風機 ，太陽鏡遍地開花， 跟有人主張廢焚化爐 每家分一個小金爐 自家垃圾 自家燒....真是愚蠢至極」、「缺水缺電誰會來投資，所有的電費最貴的就是風力，太陽能，能穩定嗎？」、「歐盟要把核能列為綠能，台灣卻把核能打成半殘」。

(中時電子報)