大陸鐵路春運售票第六天售出逾1200萬張車票 23:072019/12/18 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 旅客在鐵路上海虹橋站排隊購買車票。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 12月17日、大陸鐵路春運售票進入第六天，鐵路部門開始發售2020年1月15日（臘月廿一）車票，當日大陸全國鐵路共售出車票1271.2萬張。透過鐵路12306網售出達1063.3萬張、占總售票量83.6％，當中手機訂票近八成五（84.8％）。 大陸鐵路部門提醒，目前旅客購買2020年1月15日車票熱門方向包括：北京地區至哈爾濱、瀋陽、鄭州、成都；上海地區至鄭州、成都、重慶、貴陽；廣州地區至南寧、重慶、貴陽。部分熱門方向仍有少量餘票，其他方向餘票充足，旅客可及時購買。 (旺報 ) #車票 #大陸 #方向 #地區 #售票 也許您會感興趣 推薦閱讀 太和 砸1億建廠攻外銷 04:092019/12/14 證券．權證 美中核天秤 隱真示假保談判優勢 04:092019/12/15 焦點新聞 蔡依林襲捲南台灣！高雄場演唱會3萬門票「5分鐘秒殺」 14:342019/12/15 娛樂 北約拒絕唯「美」是瞻 04:102019/12/16 論壇廣場 大陸積極鼓勵台灣人「用腳投票」 04:102019/12/17 論壇廣場 勤業眾信發布 亞太500強 中裕新藥 奪第三名 04:102019/12/17 財經要聞 陸修增值稅 考驗台商議價能力 04:102019/12/17 金融．稅務 第5屆追火車馬拉松4月開跑 首發超實用車票獎牌 13:302019/12/17 生活 新北追火車 車票獎牌人氣夯 04:102019/12/18 地方新聞 《電腦設備》宏碁首場售票電競賽事VIP座位，10分鐘完售 14:152019/12/18 財經 兩岸熱門新聞 手機內有反送中照片 港男上海轉機遭遣返 - 兩岸 衣櫃竟是軍火庫 香港老婦家中搜出23把長短槍 - 兩岸 陸國產航母山東艦入列 官媒揭兩大巧合 - 兩岸 諾獎得主評美中協議：川普宣告勝利後的全面潰敗 - 兩岸 明日之星！陸首艘國產航母艦長來奕軍、政委龐建宏 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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