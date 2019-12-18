12月17日、大陸鐵路春運售票進入第六天，鐵路部門開始發售2020年1月15日（臘月廿一）車票，當日大陸全國鐵路共售出車票1271.2萬張。透過鐵路12306網售出達1063.3萬張、占總售票量83.6％，當中手機訂票近八成五（84.8％）。

大陸鐵路部門提醒，目前旅客購買2020年1月15日車票熱門方向包括：北京地區至哈爾濱、瀋陽、鄭州、成都；上海地區至鄭州、成都、重慶、貴陽；廣州地區至南寧、重慶、貴陽。部分熱門方向仍有少量餘票，其他方向餘票充足，旅客可及時購買。

(旺報 )