2020總統大選首場電視政見發表會今晚在華視登場，總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度同台談政見。資深媒體人趙少康直指，韓表現非常好，比去年高雄市長選舉和民進黨候選人陳其邁辯論時好得太多。

政見發表會上，韓國瑜批蔡國家定位說不清楚，韓國瑜指出，如果蔡英文總統支持台灣獨立也請大聲講出來，這樣2300萬人才知道你要把我們帶到哪裡去，韓更連3次大喊「中華民國萬歲！」蔡英文回說，現在不就是在選中華民國總統？她是第十四任總統，現在選第十五任總統。政見會場四處也都是國旗，她擔任總統3年多也依循中華民國憲政體制運作。

趙少康在政論節目《少康戰情室》指出，韓國瑜今天火力很猛，表現非常好，超乎預期，比去年高雄市長選舉和陳其邁辯論時好得太多，而且非常有力量。宋楚瑜則比較平。而蔡英文在第一輪有攻擊韓國瑜，第二輪就比較去講她的政績。

趙少康表示，韓問蔡支不支持中華民國，蔡迴避問題，韓問蔡承不承認中華民國、支不支持台獨，如果支持台獨就講，但蔡不講，蔡回說：「我們現在不是選中華民國總統嗎？」

趙少康認為，蔡英文是講選中華民國總統，但蔡過去3年所作的有哪一件是承認中華民國，最多講到「中華民國台灣」，沒有講中華民國，最常講「這個國家」，也沒有講中華民國，所以蔡在迴避韓國瑜的問題。

(中時電子報)