2020大選進入白熱化階段，民進黨新北市第十二選區候選人賴品妤近日頻頻對國民黨立委候選人李永萍開炮，17日晚間除在政論節目上要求對方拿出內部民調出來比一比誰比較高，還批李永萍是草包對手；李永萍對此回應，自己在地方上提出許多政策，她的努力，在地居民都看得見，批評對手並不會增加選票，不想與賴品妤隨之起舞。

賴品妤近來炮火猛烈，17日晚間她在節目上表示，李永萍口口聲聲說她操作民調，那就請李永萍拿出團隊內部民調出來比一比，接著更批李永萍是個草包對手。

李永萍對此回應，希望民進黨政治人物不要狗急跳牆，批評別人是草包，不會讓自己顯得更高尚、更有智慧，就算自己被罵草包，也不會損及她的專業度以及民眾對她的支持。

李永萍對民調事件也回應，當時有假民調之說，乃起因於賴品妤公布民調沒有調查機構、委託單位，事後賴回應是民進黨中央做的，卻被新北市民進黨黨部主委打臉，說他們根本沒有正式公布民調，再次證明這是文宣工具。

李永萍也提到，其實公布民調是把雙面刃，許少有經驗的候選人會以民調當作選戰策略，大家都看得出賴品妤公布民調是為棄保賴嘉倫，此舉可能會引發賴嘉倫的反擊，吸收泛綠選票，另也會激起國民黨的危機意識。

(中時 )