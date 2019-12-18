蔡英文總統今晚拋出青年政見，政府將協助年輕人創業與協助青年文創等融資方案，蔡總統表示，青年創業借款100萬元以下者，借款百分之百由政府保證，行政院晚間進一步補充，100萬元以下小額青創貸款，保證成數最高百分之百，前五年政府補助1.67％利息，至於文創等融資則是提供青年貸款600億元。

蔡總統是在首場總統選舉電視政見會上，作上述宣布。行政院發言人Kolas Yotaka指出，為協助青年創業圓夢，未來四年將提供一站式服務並簡化貸款程序，包括單一窗口諮詢；100萬元以下小額青創貸款，以表格申請取代計畫書，七天撥款，保證成數最高百分之百，前五年政府補助1.67％利息。

蔡總統在政見會表示，一個來自苗栗的年輕人寫信給他，告訴她返鄉創業過程中碰到種種困難，希望公部門給年輕人更多的助力，創業需要資金，資金需要貸款，借貸需要擔保，可是年輕人創業沒有財產，哪來的擔保？對年輕人來說，這是他們的挫折感，因此，她要求行政院召集相關部會，做成協助年輕人創業與就業方案，其中如果創業過程中100萬元以下的借款，百分之百由政府來保證。

蔡總統也表示，有年輕人從事文創，他們的創作因沒有鑑價的制度，沒有辦法融資，為了這些年輕人，我們試圖在建立一個鑑價制度，提供融資協助。

Kolas指出，在融資貸款方面，將提供青年貸款600億元，具體措施是成立青年創業貸款部門專案，指定專責銀行（如中小企銀等），針對新創、微創、文創、農創等提供融資協助。

(工商 )