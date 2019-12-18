總統暨民進黨候選人蔡英文於首場電視政見發表會中指出，前一任政府交給她的是連續3季負成長的經濟，她為了把經濟從谷底拉起來，日以繼夜地工作，希望讓人民有更好的生活。

蔡英文砲火對向國民黨候選人韓國瑜，才當市長3個月就落跑選總統，拋下市民來追逐個人的權力。但是人民要問，高雄人發大財了嗎？如果沒有，台灣人民憑甚麼相信，他做總統台灣就會發大財。他為庶民、為苦人做了什麼？很多人都覺得，他只是把苦人跟庶民來當作一個選舉的工具而已。蔡英文認為，做為一個領導人，要思考如何替庶民替苦人解決問題、創造機會。她在2016年擔任總統以後，沒有多久就解除了健保欠費的鎖卡，讓沒有錢、無力繳健保費的人，也能夠受到台灣健保的醫療照顧。C肝在一些縣市是很嚴重的，一個療程要花一兩百萬，我把C肝納入了健保，不會讓人們因為肝病而受苦。

她強調，過去三年多以來，政府日以繼夜地做、認真的做，就是希望把經濟從谷底拉起來。前一個政府交給她的是連續三季負成長的經濟，為了要把這個經濟從谷底拉起來，政府是日以繼夜地做，希望人民有更好的生活。

現在的經濟是穩定的在成長，但是蔡英文表示，不能否認，還是有些人在經濟發展的過程中落後了，沒有直接享受到經濟發展的果實，還有一些人想加入，就需要國家拉他一把。因此，要努力的去找尋這些人在哪裡，需要什麼，也必需要有對應的政策。

另外，蔡英文看到很多的小攤商、還有街上傳統的商家、路上的計程車司機，他們因為受到電子商務跟共享經濟發展的影響，生意受到衝擊，甚至急速的萎縮。政府針對他們的需求，一個一個的提出具體的解決方案。為了提升攤商小店鋪的生計，例如用了國旅的補助、夜市的抵用券，現在已經回收抵用券260萬張，為夜市的老闆們帶動商機，營業額普遍地提升到兩成到三成。

政府也補助一萬多個小店家，數位服務系統的設置，來幫助小店家提升行動支付的環境，讓營業模式跟得上時代，錢就能夠進入口袋。為了計程車的運匠，在爭取乘客的時候，能夠更有競爭力，政府提出了各種的協助，包括一萬兩千萬輛老舊計程車的汰舊換新，以及其他專業的協助。

蔡英文表示，她收到年輕人的來信，訴說返鄉創業的困難，年輕人沒有財產可以擔保借款，缺乏創業資金。蔡英文要求行政院召集相關部會，提出協助年輕人創業跟就業的方案，其中，如果創業過程中，第一個一百萬，在一百萬以下，百分之百的借款由政府來保證。也有年輕人從事文創，他們創作沒有可以鑑價的制度，因此他們沒有辦法融資。為了這些年輕人，我們現在試圖在建立一個鑑價的制度，提供融資的協助。

蔡英文反批：「忘掉責任、忘掉承諾的人，應該是韓市長。」她認為，庶民最痛的是什麼？就是有人假裝是他們，一直拿著他們來消費，拿他們當做選舉工具。

(工商 )