一名人夫最近上網求助，他提到，老婆想要和同事去墾丁兩天一夜，但是組合竟是兩女一男，其中男方還是單身，這讓他覺得有些疑慮。底下網友紛紛一面倒地勸他要注意，還有人直言，不是多慮是「多綠」了！

這名人夫在論壇mobile01上發文，他表示，老婆最近要跟同事去墾丁兩天一夜，但這趟行程竟然只有3個人，而且組合還包含一名未婚男性。這個組合讓這名人夫越想越不對，不曉得自己是不是多慮，同時他也很好奇另一名女生的老公怎麼想的，因此上網詢問網友，「如果是妳們，妳們會這樣出遊嗎？」

人夫上網發文求助。（摘自論壇）

不少網友看到PO文後紛紛提醒這名人夫，「不是多慮是多綠」、「人數太少的同事出遊通常都是有問題的」、「交互掩護？」、「我是女生，已婚，有小孩，我絕對不會去」，但也有一部份的網友安慰原PO，「這種組合我以前遇過，出國遊玩時，女住一房，我自己住單人房」。

(中時電子報)