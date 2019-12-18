新北市金山區中角灣衝浪基地正式宣布完工，基地園區占地1.3公頃，設有遊客中心、衝浪中心、萬金自行車道起點、完善淋浴及化妝室等，希望讓遊客享受全方位交通、運動、觀光遊憩服務，飽覽北海岸絕美風景；衝浪基地將於22日舉辦開幕儀式，預計邀請新北市長侯友宜、行政院長蘇貞昌到場。

「中角灣國際衝浪基地」是新北市政府侯友宜力推的「青春山海線」與中央政府的「新北126計畫」首次合作的一個典範，由政府與新北市議員張錦豪合力推動，不到一年時間便已落成，展現高效率。

衝浪基地內部設有遊客中心、衝浪中心、完善淋浴設施、公共藝術大型廣場、還有YouBike及電池交換站，以及萬金自行車道等諸多設施，成功將擁有得天獨厚半月型地形的金山中角灣打造成國際衝浪基地。

北觀處表示，中角灣衝浪基地除提供一般休憩外，還提供常態性岸上衝浪等水域運動教學課程，不管是新手、老手都能夠來此處體驗衝浪樂趣。

北觀處副處長金玉珍指出，遊客中心頂樓還有個浪漫約會的好地方，不管是白天還是黑夜都可來這喝咖啡、看看海，享受無敵海景。

衝浪中心預計在12月22日舉辦落成典禮，預計邀請新北市長侯友宜、行政院長蘇貞昌到場，希望民眾一起同歡，享受北海岸的水上活動設施與自然風情。

(中時 )