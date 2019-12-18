許聖梅談蔡英文犯的致命錯誤。(影片自1:07:45)

2020年總統大選政見發表會18日登場，韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜間的互相攻防引熱議，不過資深媒體人許聖梅就直言蔡英文犯了2大致命錯誤，感嘆這次政見會就是一面照妖鏡！

許聖梅在中視《決戰2020 庶民大頭家》直言總統蔡英文在這次政見會中犯了不少致命錯誤，她說在一場政見發表會中破題很重要，韓國瑜是以國家定位大哉問蔡英文。但想不到蔡英文站上去竟選擇閨蜜來破題，「兩人格局高下立判。」

許聖梅認為，蔡英文犯的最致命錯誤，就是在破題後，馬上談韓國瑜豪宅案，「蔡英文，妳在破題的時候就把豪宅問題提出來，難怪韓國瑜第二輪上去的時候他講什麼？大海跟浴缸。然後韓國瑜接下來就說，我從來不怕這些問題，也從來不拒絕回答這些問題，但他就反問蔡英文，我有沒有講妳土地的問題？妳30歲就已經有好幾筆土地，賣了獲利1.8億一聽大快人心！」直指蔡英文自己把球做給韓國瑜打。

蔡英文所犯的第2個致命錯誤，許聖梅說政見會不只要用眼睛看，還要用心去體會，她說韓國瑜講話會讓你覺得跟自己站在同一個位置上，而蔡英文則是喜歡說故事，也被網紅教的不錯，一直不斷說網紅語言，還說了個托兒所故事，「但各位有沒有發現一件事情，蔡英文的問題是沒有溫度。當蔡英文在講故事的時，照理說是很感人的故事，但不知為何一點感覺都沒有，接下來又把一些網紅東西搬上來，又開始講美中貿易、台灣是最大贏家，在講什麼啊！」

許聖梅感嘆這次政見會就是一面照妖鏡，蔡英文不論怎麼說、努力想跟大家拉近距離，但不論怎麼看，她就是跟人民站在對面，反觀韓國瑜無論說什麼，都說到你的心、說到你想問的問題，至於宋楚瑜則是白頭宮女話當年。

(中時電子報)