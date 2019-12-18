美國猶他州一名75歲的老婦人詹妮被發現獨自在家中死去，死因正常。不過警方卻在冰箱中發現了婦人疑似已冰封了10年的丈夫屍體。

綜合外媒報導，11月22號，老婦人被發現死在家中公寓的床上，警方經過查看認為其死亡沒有可疑之處。不過，警方卻在她所住退休公寓的冰箱內發現了被冰封的婦人丈夫保羅的屍體。

員警在冰箱中黑色塑膠上撕開了一個小洞，然後看到裡面有人體的腳後根。警方透過指紋確認了死者就是婦人的丈夫，但無法確定他的確切死因。2009年2月4號保羅最後一次在醫院被他人看到，也就是說他很可能已經冰封了10年。

警方16日表示，他們發現了一封在2008年12月2日進行公證的信，內容是保羅聲稱自己的死和妻子無關。隨後警方找到了負責公證的女子，她說她沒有讀過信的內容，因為公證是沒有義務去讀內容的，她只是在上面蓋了章。警方還表示，信中還有更多內容，但暫未公佈。

警方推測老婦人將丈夫的屍體放進冰箱裡，卻沒有證據證明保羅士遭受陷害謀殺。目前，警方正在調查坐輪椅的老詹妮冰屍體時是否得到別人的幫助。

據悉，詹妮在鄰居眼中是一個非常好的人，連一隻蒼蠅都不會傷害。有鄰居認為，詹妮之所以將丈夫冰封，掩藏他死亡的秘密，是為了從退伍軍人福利中得到11.7萬美元的補助。

鄰居向記者說，如果福利申領計畫是真的，那她「有點聰明」，但也太令人毛骨悚然。

(中時電子報)