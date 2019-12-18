新北市立法委員選舉區域候選人號次抽籤今（18）日上午舉行，國民黨11名候選人全都親自到場抽籤。其中林金結、黃志雄、林國春分別抽到1號、2號、4號，3人抽完後碼牌後站在一塊，互相打氣，期盼一起進入立法院，進行改革，翻轉國會。

林金結抽到一馬當先的1號，興奮之情溢於言表；林金結也對選情做出回應，指選戰最重要的是在地耕耘，所以他的主要對手仍是吳琪銘，不是李縉穎，會把握最後25天，勤走基層，爭取選民認同。

同樣抽到1號的邱烽堯表示，能抽到吉祥的數字當然相當高興，希望藉號碼加持，光復總統後選人韓國瑜故鄉。

黃志雄則喊出，「二話不說，做就對了」，認為民進黨執政，百業蕭條，請民眾支持2號韓國瑜、2號黃志雄，讓國民黨重新執政，進行改革。

抽到4號的林國春擺出柔姿勢，大喊「勢如破足」，勢必要當選，勢必要為人民繼續努力、熱情、服務。從此次立委抽籤也可看出國民黨團結氛圍，11名候選人期盼2020能在新北市收復失土，奪回執政權。

(中時 )