立委選舉候選人號次抽籤，18日在中選會及各地選委會進行。全國不分區政黨票部分，上屆選舉獲近4.2%選票、唯一領有補助款但以不到1%之差未獲席次的新黨，此次則抽出象徵幸運的7號，當場喊出「7號新黨一把槍，精準打下民進黨」。

新黨發言人、同時也是不分區立委被提名人王炳忠表示，7號的形狀就像一把槍，可以精準打擊不公不義，打下貪污腐敗愛權力的民進黨。新黨雖然規模比較小，但打擊講究的是槍法精準，新黨就是那把精悍的槍，精準打擊，戰力十足。這次新黨不分區立委第一名由邱毅領軍，邱毅是揭弊戰神，當年扁家弊案就由他打響第一槍，讓邱毅領軍的新黨戰鬥團隊進國會，絕對比一群軟趴趴的綿羊更有用。

新黨不分區立委名單第二名的陳麗玲說，蔡英文現在無法無天，弄完了國安五法，又要再搞反滲透法，營造綠色恐怖，只為了炒作反中拉抬選舉。台灣旅遊業已經叫苦連天，兩岸對立也造成台商難為，竟然還要這樣恐嚇人民，新黨絕對捍衛所有參與兩岸交流者的權利。

新黨主席郁慕明說，有人說抽到7號就像「撿到一把槍」，但其實這是人民交給新黨的槍，新黨一定要將這把槍接下來，勇敢地扛起人民給的槍，進入立法院撥亂反正、掃除群魔。懇請選民明年1月投票，政黨票投給7號新黨，把正義的槍交給新黨，讓新黨接受人民的付託，老少戰將一起進入立法院。

(中時電子報)