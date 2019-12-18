黃敏惠第三度回任市長，親民作風得民心，黃敏惠力拚將嘉義市打造成為「台灣西部新都心」以嘉義市為核心，吸引北到南彰化、南到北台南，消費人口總量200多萬人來到嘉義市，黃強調「嘉義市不要做一個被遺忘的城市」從拚觀光、拚經濟、拚健康、拚教育到拚青年回流5個面向著手，黃敏惠要讓嘉義市被台灣看見。

黃敏惠說，4年前市府團隊已把基礎打好，現在要延續嘉義市教育、文化、長照的能量延續，首要的就是找回都市的「好」特色，目前嘉義市「觀光文化新絲路」以嘉義火車站為起點，連結文化創意園區、森林之歌、阿里山森林鐵路車庫園區、檜意森活村等，待嘉義舊監獄最後一塊拼圖到位即成形，未來文化絲路將不只是觀光，還是歷史文化資產、都市特色發展的核心。

黃敏惠指出，拼經濟前先拚觀光，有特色觀光才會有好收入，接著就是要拚健康，長照2.0讓市民安心，目前嘉義市已發展22項長期照顧服務，將朝向以社區為基礎的整合式照顧服務體系發展，也設置社區整合型服務中心、複合型服務中心、巷弄長照站，以達到長照2.0服務可近性。

教師出身的黃敏惠一直相當注重教育的部分，上任後積極與議員溝通，讓教育處規畫在國中小教室裝設冷氣等預算，在議會的支持下過關，黃也因此榮獲全教總2019年「年度教育人物」殊榮，黃敏惠認為，「教育決定人才，人才決定未來」唯有將教育做好，國家未來才有希望，無論是科學168、日環食等活動，都是全國模範。

針對拚青年回流的部分，黃敏惠表示，未來期望爭取中央計畫經費，整合民間及政府資源，發展出更多具有在地特色的新興產業，增加就業機會，讓青、壯年人願意「留鄉、返鄉、移鄉」，黃再次向中央喊話，目前的規畫都與鐵高自籌款的38億息息相關，若中央不補助，鐵高自籌款勢必會排擠到其他建設的預算，嘉義市的發展定會受到影響。

(中時 )