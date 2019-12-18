嘉義市長黃敏惠（右二）與市議員們同聲要求中央兌現鐵高承諾。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（右二 ）為鐵路高架化工程C602標動土。（廖素慧攝 ）

台鐵鐵道切割嘉義市區 ，博愛陸橋成為重要通道，市民期待鐵路高架化能縫合交通，翻轉都市。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義市東、西區軟硬體建設失衡，市長黃敏惠再度執政，積極籌畫用經濟、大型公共建設作為翻轉軸帶，帶動嘉義市大躍進，鐵路高架化是縫合都市、翻轉城市的第一步，但中央全額補助跳票，她展現勇媽持家的精神，揪市民團結護嘉園。

黃敏惠說，鐵高工程總經費238.98億元，目前中央負擔200.65億，市府配合38.33億，但先前中央承諾全額負擔，38.33億可以讓孩子吃20億營養午餐，會排擠地方其他建設及福利支出，最近的大南方計畫竟獨漏嘉義市，中央對嘉義市跳票又跳過，但她一定不讓嘉義市被邊緣化、被遺忘，會更努力做，讓嘉義市被看見。

黃敏惠說，鐵高不僅改變交通動線，紓解瓶頸，更帶動都市更新，未來嘉義車站與嘉北車站兩處車站區是蛋黃區，周邊是蛋白區會開發土地及改善景觀，讓都市整體均衡發展、居住環境改善、土地價值提升、文化底蘊綻放，讓嘉義市經濟體質脫胎換骨，車站周邊成為嘉義市新地標。

黃敏惠說，都更啟動後，早期自澎湖、東石移居後火車站的小澎湖、小副瀨聚落能重新發展，有部分住宅區及道路用地將會變更為商業區，小副瀨聚落預定明年爭取內政部「都市更新委外規畫計畫」，未來後火車站的榮景可期。

此外，規畫新建西區區政大樓、新建西區國民運動中心、整修港坪運動公園及舉辦大型活動、北港路區段徵收、「公36」影視音基地等重大公共建設，促進西區大生活圈更便利，生活消費娛樂的機能更多元、優質。

新建西區區政大樓目前預定地在友愛路及興達路一帶，將整合原有老舊的西區區公所及戶政事務所，藉此活化當地的商圈經濟。

「公36」公園用地原是嘉義市舊菸葉廠，停工關閉塵封至今近20年，今年2月提出「嘉市地方影視音體驗計畫」獲得文化部補助，將轉型為影視音基地，以後會舉辦影展、影視音相關產業及活動。

(中時 )