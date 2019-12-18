將成為未來美國載人太空船之一的波音公司的CST-100 「星航線」(Starliner)，第一次的無人試驗飛行己通過最終安全審查，目前星航線 太空船與擎天神5型火箭(Atlas 5)，已矗立在甘迺迪太空中心第41號發射台，只要一切順利，就會在美東時間12月20日上午6:36發射(台北時間12月20晚間7：30)發射。

太空飛行(space flight now)報導，波音商業太空計劃項目經理約翰·穆爾霍蘭（John Mulholland）說：「這幾天的氣候相當好，可以發射的天氣概率是80%，太空船也一切完美，應該可以如期發射。」

負責送「星航線」的擎天神5型火箭，是聯合發射聯盟(ULA,由波音與洛馬公司成立的合資企業)的火箭，

它會將「星航線」送到遠地點181.5公里、近地點72.8公里的橢圓軌道，然後，「星航線」啟動自身的推進器，將軌道變圓，再接近國際太空站，抵達的時間大約是美東時間12月21上午8:08。

太空船上有一具模擬用的測試假人，名叫蘿西( Rosie)，她身上有各種測量儀器。此外，「星航線」也運送270公斤的太空站物資，其中大部分是食物，還有一些船員的衣服，以及輻射監測設備。

擎天神5型火箭頂部的「星航線」太空船。(圖/ULA)

「星航線」會一直停留到該12月28日，直到凌晨12:44脫離太空站，然後約五個小時後降落在新墨西哥州的白沙飛彈靶場(White Sands)。

自2011年太空梭退役以來，航太總署一直被迫向俄羅斯聯盟號太空船上購買座位，以運送太空人往返國際太空站。最新的「機票」報價是每張座位花費超過8000萬美元，自2006年以來，NASA已花費39億美元，購買了70張「機票」。

花錢還事小，更大的委屈是沒有面子，美國身為送人上月球的太空強權，居然彆屈到自競爭對手俄羅斯買前往太空的「機票」。

2014年，經過一系列競爭，NASA宣布，波音公司和SpaceX將負責研發載人太空船，研發總投資為68億美元，其中，SpaceX的太空是「乘員飛龍」(Crew Dragon)，而波音就是「星航線」，乘員飛龍的研發進度曾經領先不少，已在3月完成首次無人太空船測試，然而到了4月，「乘員飛龍」在地面測試中，發生火箭推進器的爆炸事故，遭受了重大挫折，使得原訂於今年6月進行的首次載人飛行，也必須延遲到明年。

波音現在剛趕上SpaceX在今年3月的進度，他們也在不久後，要進行太空船火箭的緊急脫離測試。

尚不清楚哪家公司會首先拿到「首次載人航行」的榮譽，但是，對NASA而言，只希望其中一家或兩家公司都能盡快飛行。因為NASA與俄國聯盟號購買的最後一張機票簽在明年4月，是太空人克里斯·卡西迪（Chris Cassidy）使用。

如果美國仍然不能在本土送人上太空，就必須再與俄國重新簽約，現在已有再多買2個機位的打算。

(中時電子報)