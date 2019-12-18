嘉義市長黃敏惠（右）榮獲2019年度教育人物，教育處長林立生獻上獎牌。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（中）積極打造文化觀光新景點。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義市長黃敏惠（中）積極推動共餐的社區食堂，揪長輩同樂呷百二。（廖素慧攝）

嘉義市期待西區國民運動中心已久，可說是指標性的建設之一，政黨輪替後，卻被中央跳票，市長黃敏惠鍥而不捨向中央喊話、積極爭取，明年做先期規畫，要展現嘉義市的團結民心及要求中央兌現支票的決心。

黃敏惠深知嘉義人愛運動養生，東區國民運動中心使用率高，西區國民運動中心是眾所期待的重大建設，拚運動經濟更是她的政策，她心心念念2018年底蔡英文總統與前行政院院長賴清德來嘉義市輔選時，允諾全力支持西區國民運動中心，言猶在耳，結果卻跳票。

黃敏惠說，因為相信蔡總統及賴院長會言而有信，回任市長後，今年提報計畫，7月親率市府團隊拜會教育部體育署，卻3次申請3次被拒絕，都說沒有這個計畫及經費，原來運動中心的計畫2017年已關門，蔡總統及賴前院長卻於2018年底來嘉承諾。

黃敏惠說，人無信不立，沒有信用就沒有立足之地，尤其政府的「誠信」很重要，若不能得到人民的信任就會垮掉，「嘉義人有情有義借錢免寫字」，就是嘉義人守信、重承諾，一旦跳票，不符嘉義人的做人原則，也是欺騙嘉義人的感情。

黃敏惠說，今年11月13日議會期間，她與議員一起向中央發聲，要求中央兌現支票，隔天教育部長潘文忠致電給她，口頭承諾，將西區國民運動中心列為前瞻基礎建設2.0補助項目，但有前車之鑑，還能相信嗎？市府會持續追蹤中央的承諾，並積極提報計畫。

黃敏惠說，嘉義市民一定要團結起來，嘉義市自有財源有限，必須積極把握任何機會向中央爭取建設經費，2020年編列預算300萬元辦理先期規畫作業，讓中央知道我們爭取西區國民運動中心的決心，要求中央圓嘉義市人的夢。

(中時 )