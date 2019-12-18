2020總統大選首場電視政見發表會今晚登場，國民黨總統候選人韓國瑜當場宣布，他上任後要成立特偵組，要求對蔡英文執政期間大家所懷疑的案件立案調查；此外，也要在韓國瑜卸任後，對他與他的團隊進行調查。對韓國瑜成立特偵組宣言，時代力量黨主席徐永明反譏「韓國瑜講司法改革，只怕民眾當笑話聽！」

徐永明在臉書表示，立法院院會昨天表決提高貪汙犯假釋門檻，國民黨卻集體落跑；韓國瑜今天喊「貪汙不准假釋 」口號之前，要不要先檢討國民黨委員們，否則一點公信力都沒有。批判韓國瑜「貪汙就關到死」、「貪汙不准假釋 」喊得爽快，但就連過去當立委時，有沒有遊走司法紅線，仗著權勢喬岳父家族砂石場事務，卻迴避再迴避、說不清楚，韓國瑜講司法改革，只怕民眾當笑話聽！

徐永明指出，台灣司法不正義，是人民最痛恨、最希望改革的事情，結果藍綠都在擺爛，不只司改做半套，立法院副院長關心貪汙法官假釋、前法務部長幫逃漏稅案關說等事情也層出不窮，藍綠繼續掌權，司法哪天才能真正清明。

徐永明強調，就算司法再不公平，也不是嘴炮總統參選人可以消費的議題，因為台灣當下仍有許多人民承受著司法不正義的痛苦，請有心改革再向人民承諾，否則台灣社會不需要草包多噴口水，髒了大家耳朵。

(中時電子報)