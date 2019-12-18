針對蔡英文總統論文門，網路節目主持人彭文正找到新疑點，質疑總統府提出的蔡英文學生紀錄表，怎麼可能會流到學生手上呢？

彭文正在《政經關不了》指出，同時有有兩位重要深喉嚨，報了兩個非常重要珍貴破案關鍵的料。總統府提供的兩份內簽，透露了不可小看、非比尋常的證據。第一是學生紀錄表，有變造嫌疑；第二是學生紀錄表怎麼可能流到學生手上呢？彭說，他這輩子從來沒有看過自己的學生紀錄表，這是學校為了管理學生而留下來的紀錄，怎麼可能流到學生手上？而且學生紀錄表上面所有的文字都沒簽名，最後應該有填表人，但卻完全沒有人簽名。

彭文正質疑，蔡的3份重要文件，分別為學生紀錄表、通過博士口試函件、完成博士授予博士的函件，通通都沒有人簽名，證明有進入LSE、有進到博士班、完成博士學位的重要文件，通通都沒有人簽名。

彭文正點出，總統府曾拿出來的兩封內簽，透露非常多的事情。一封是總統府在9月4日公布的一份內簽，講客座教授蔡英文副教授資格及手寫的博士論文三冊的那個偽造文書內簽；另一個是公聽會補了一個公文，談1986年1月15日政大聘任蔡，告知蔡聘任副教授的審查結果。但這兩份內簽都不是這兩個單位拿出來的，而是總統府拿出來的。彭文正一連質疑，總統府管各部會、包含大學，連內簽都保留嗎？為什麼要用內簽？為什麼不直接秀公文呢？總統府怎麼會拿得到內簽？為什麼不是政大及教育部拿出來的？政大和教育部在怕什麼？

(中時電子報)