針對國民黨主席吳敦義回應「衰尾查某」是因心直口快的說法，國民黨台北市議員羅智強在臉書發文要求吳敦義道歉。他強調國民黨應該用「道理」去告訴大家蔡英文的濫權、蔡英文做不好讓台灣蕭條，這跟她是女性無關，「請主席不要讓在前線奮戰的人不知為何而戰」。

羅智強在臉書上發文說：

「吳主席，請道歉。我也無法接受蔡英文的霸道，但，正因如此，我們更應該要用『道理』去告訴大家蔡英文的濫權。」

「蔡英文做不好、讓台灣蕭條是事實。但這跟她是女性，有什麼關係呢？這句話，真的說錯了。」

「為了台灣，為了國民黨，也為了您自己的歷史評價。就請為對女性的貶抑，道歉吧！」

「這場選戰，國民黨已備極艱辛，請主席不要讓天天在前線奮戰的人不知為何而戰。」

羅智強的貼文獲得大量網友按讚，大多數回應都支持吳敦義應該為其失言道歉，也有部份網友認為吳敦義的說法不妥，但「聽起來也超爽的」。

國民黨主席吳敦義昨天批蔡英文「衰尾查某」，掀起性別歧視議論，成為選戰中熱議焦點。國民黨多名常委替吳緩頰，稱「衰尾」、「查某」都是台語常用到的詞彙，「與性別無關」。吳則坦言，當時想到蔡政府執政下，國內民生凋蔽，放任國家向下沉淪，談話快且直脫口「衰尾查某」。

韓國瑜競選辦公室也認為，「衰尾查某」的說法確有不妥，有檢討空間。

(中時電子報)