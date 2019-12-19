南韓直播主HAMZY豪邁吃大章魚和巨海螺

美食直播正夯，尤其是看個頭嬌小的妹子在鏡頭前狂吃猛吞，不知怎的就是特別療癒。南韓一名吃貨直播主HAMZY，在Youtube開的頻道擁有143萬訂閱，日前直播狂吃巨無霸章魚和海螺，鏡頭前她挖出超大海螺肉，連「黑黑一大條內臟」也一口吞下，讓許多網友崩潰喊：母湯啊！

南韓吃貨直播主HAMZY，影片以豪邁著稱，不會囉囉嗦嗦介紹，通常都是超大份量美食放在桌上，就開始大口狂吃，讓粉絲邊看邊大呼過癮。日前她直播吃一隻超大章魚和7顆巨型海螺，只見她拿起跟手掌一般大的海螺，叉出大大一坨螺肉，連著尾端黑黑的部分，一口吞下。

不過此舉讓許多看直播網友的相當崩潰，紛紛留言：「下麵那個是糞吧」、「韓國人吃海螺都不去掉內臟的麼」、「苦膽，肝，腮，都沒去」。

不過也有讀者留言表示「我是浙江沿海地區的人，跟你們說海螺內臟要是，還是可以吃的，身為從小在海邊長大的我，從小吃海螺到現在，吃海螺也是跟這個姐姐一樣，帶內臟一起吃，沒什麼事的」、「內陸人民表示完全沒吃過這些，唯一吃過的螺螄還得把後邊那一點吐掉，看到這個姐吃尾巴那部分我是真的嚇到了」、「最好笑的是姐姐都一口塞嘴裡了還有這麼多人問這東西能吃嗎？她都吃了那當然是能吃的了。很多東西都是能吃只不過有些人不吃而已」。

有網友回覆說海螺內臟可以吃。（截自bilibili網頁）

(中時電子報)