市面上的保健品牌眾多，卻唯獨有間超過180年歷史的品牌，跟隨著時代的演進，不斷提升消費者需求層面的服務，藉由具備專業知識的客服人員諮詢與貼近顧客所需的人性化機制，傳遞出守護健康的品牌使命，而「健康定期配」的幕後功臣們又有遇過什麼樣的事呢？讓我們來一探究竟。

最暖心的是隨時幫您守護健康_白蘭氏健康定期配

影片中白蘭氏客服連小姐分享，因《健康定期配》是長期配送的服務，定時定量配送以確保消費者拿到的都是最新鮮的產品，曾經有位顧客下單過量，為避免囤貨情況，會主動電話提醒《健康定期配》可四個月配送一次，只需帶足四個月的庫存量，就能避免商品過了效期；穩定食用後擁有更好的健康狀態，改善生活品質還豐富了旅行的閱歷呢！

成為白蘭氏健康定期配會員，享有多項優惠/截取自youtube

客服鄭小姐也說到，有位長期食用的會員，時常會推薦給身旁的親朋好友們，分享著健康定期配能擁有滿額禮、生日禮以及20%回饋金等多項優惠資訊，讓周圍的朋友也陸續成為忠實的會員，常時不時地主動來電諮詢商品，分享著生活瑣事，就像朋友般的互動，而當她看到顧客們越來越重視健康也是工作上最大成就感。

(中時電子報)