為了盯緊大陸在亞太地區的一舉一動，美眾議院情報委員會提出將南韓、日本以及印度等國與美之間的情報分享，提升至如同目前美與英加等西方國家之間的「五眼同盟」相同水準的方案，外界認為此舉可能成為牽制大陸而成立的新的情報同盟。

據印媒《經濟時報》（The Economic Times）17日報導，美國眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）表示，通過眾議院情報委員會報告提議，指出為了維持印太地區的和平與規則，提議將南韓、日本與印度之間共享情報水準提升至如由美國、英國、加拿大、紐西蘭與澳洲等五國組成的情報同盟「五眼聯盟」。

謝安達指出，眾議員情報委員會在國防情報部長與國家情報總監辦公室協同下，將會在60天向國會國防與情報等委員會提供與日印韓以及「五眼」情報分享相關機制的簡報，其中包括擴大情報分享的利益、挑戰以及風險機制。

謝安達表示，雖然與「五眼」以外的第三方情報合作尚未健全，但眾議院情報委員會相信跨越「五眼」等國的情報分享機制，將會藉由建立演習、人員交會以及數據分享等方式來持續讓此一機制更為成熟。眾議院情報委員會報告也指出，「非常關注同韓國、印度、日本共用訊息的政策，以及是否有機會強化這項政策」。

對此，南韓《朝鮮日報》也指出，若「五眼」是二戰後冷戰時期，美國為牽制蘇聯與東歐地區而與他國建立的最高情報同盟，那新成立的「四眼」完全有可能是用來牽制大陸。

(中時電子報)