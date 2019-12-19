鼠年即將來到，信義房屋為感謝老客戶支持，推出「鼠不盡的感謝｣尾牙活動，老客戶只要上信義房屋官網完成資料更新等簽到程序，就有機會抽中首獎十萬元信義居家服務金外加復興空廚2020食來運轉年菜五道組，另外更有即享券…等多項好禮，預計送給超過一千位幸運老客戶，2020年1月3日更邀請超人氣鼠網紅「麥芽糖｣現場直播抽出大獎得主，讓老客戶今年不用再為大掃除或準備年菜傷透腦筋，在家團圓輕鬆等上菜。

信義房屋官方網站今年八月改版好評不斷，在與創作歌手異鄉人合作唱出年輕人買房心聲後，即日起至2019年12月31日止更推出老客戶簽到週週抽年菜活動，只要是曾經與信義房屋成交過的老客戶，都可參加活動，除首獎之外，另有復興空廚五道組120名、佛跳牆240名、500元即享券660名，總計有超過上千位老客戶有機會獲獎，吸引不少老客戶回娘家，再度造訪信義房屋官網。

「鼠不盡的感謝｣活動高潮則是在明年1月3日，信義房屋將與史上最迷你超萌鼠網紅｢麥芽糖｣合作，現場直播抽出一位老客戶，送出最大獎。但適逢鼠年，｢麥芽糖｣明年檔期已排滿，特別抽空在年前受邀擔任信義房屋直播嘉賓，黃金鼠｢麥芽糖｣個性超活潑，不怕上鏡頭，主人常常在網路上分享｢麥芽糖｣生活點滴，目前正為一月的直播每天跑步健身，準備為大家呈現最好體態。

透過本次老客戶專屬尾牙活動，不只大方贈送年菜及大紅包，更希望再度與老客戶的感情加溫，同時讓老客戶在線上可以感受更直覺、快速且精準的網路尋屋體驗，線下也可直接走進分店感受全面升級的信義服務。老客戶更要把握時機前往信義房屋官網試試手氣，抽年菜贏紅包，好運鼠不盡。

(中時電子報)