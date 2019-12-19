信義房屋與台灣行銷科學學會首次聯手舉辦「2019 信義集團創意提案爭霸賽」，結果由台灣大學「信、任」奪下冠軍、第二名是元智大學「嚇一跳丸子」、第三名則是中山大學「才女家人」，參賽者及得獎者特質相當多元，不侷限於業務特質明顯的人才，顯示青年學子對房仲業充滿期待且極具創意，同時也意味信義房屋邁向居住生活產業的人才需求更加多元，徵才面向也涵蓋更廣。

「2019 信義集團創意提案爭霸賽」除了祭出約51萬元總獎金，吸引全台49所大專院校、共214組隊伍報名之外，更特別設立菁英個人獎，提供表現優異的同學享有未來信義集團內各職缺的優先面試機會，本次共26名同學獲獎。在近千名師生競賽下，比賽結果由台灣大學國際企業學系研究所¬¬任立中老師帶領汪俊穎、溫貿丞、丁文星、陳思吟四位同學組成的「信、任」團隊擊敗眾家好手，贏得20萬元冠軍獎金。

「信、任」團隊透過實際發放問卷及縝密調查分析，提出「提供客戶安心保障、用戶反饋評分機制」的品牌行銷策略，獲得評審團一致青睞，贏得第一名殊榮。隊長汪俊穎表示：「聽到比賽結果宣布時感到不可置信，除了感謝評審肯定之外，也非常感謝三位隊友們發揮各自長處，一起共創出這個提案作品。」

信義房屋劉元智總經理更親自參與本次競賽的決選評審團，劉元智表示:「自己特別看重同學在邏輯架構及成本效益上的思辨能力，更對年輕人的活潑簡報技巧、數位影像能力感到印象深刻。」評審之一的台灣行銷科學學會周建亨理事長也對信義房屋提供這樣的機會讓同學發揮創意，提早接觸產業感到相當認同，他進一步表示這次前三名獲獎隊伍都有一些共同點，除了去想到別人沒想到的創意，更重要的是貼近事實，解決真正的問題，才能為使用者提供價值。

信義房屋持續致力於打造幸福職場，堅信企業的未來發展必須由人才培育著手，為吸引優秀人才，除了保障月薪五萬六個月、三十天工作鑑賞期以及年度投入約1.05億預算的彈性福利制度，近年也推出校園種子計畫，積極深耕校園，舉辦校園競賽相關活動，希望延攬優秀學子，為居住生活產業注入更多創意及能量。

(中時電子報)