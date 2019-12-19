國民黨不分區排名第9名的吳怡玎，披露財產申報資料，持有不少股票。（翻攝公職人員財產申報表）

台股近期衝破12000點大關，台積電、大立光扮演領頭羊角色，而兩大重量級權值股一張股票動輒30多萬、甚至500萬，口袋不夠深的散戶可買不起。多數投資人可能不知道，國民黨不分區立委候選人吳怡玎的財產申報資料，就持有台股雙王台積電與大立光，她的投資眼光如此精準，打敗一票立委諸公，意外被封為「股神」。

吳怡玎名列國民黨不分區第9名，擁有英國倫敦帝國學院統計學博士學位，曾擔任高盛集團前副總裁，她的父親吳光訓當過立委，還曾任豐銀證券董事長。

其實，吳怡玎不僅資歷很猛，財力也相當驚人，攤開財產申報，她個人持有的股票包括台積電、光學鏡頭廠雙雄大立光和玉晶光、散熱廠雙鴻、高價生技康友-KY、導線架廠界霖，以及連鎖餐飲集團六角。

其中，康友-KY買了419張、均價為273元，投資金額逾1.14億元最高。以康友昨收盤價208元來估算，光是這檔帳面上就損失2723萬元。

在高盛待過的吳怡玎還買了不少美股，如星巴克500股、玩具製造公司美泰兒2000股與亞馬遜10股。從她持有國內外有價證券的總價值估計超過台幣2.1億元。

吳怡玎的持股明細曝光後，引發ptt網友熱議，有人表示，「剛才有在思考是不是內線，不過持股族群很分散」、「我看是內褲線，跟當年阿珍一樣」、「是不是股神也要看他什麼時候買的」、「看完覺得不值得大驚小怪，本金多經常就是這樣的組合」、「我都大買兩光金1股 」。

(中時電子報)