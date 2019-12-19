即便民主黨想要爭取重新入主白宮，許多華爾街人士已經準備迎接現任總統川普勝選，他們認為川普在第二任期中將完全「不受控」，並且將致力於發起更多貿易戰、換掉聯準會主席鮑爾，以及設法再減稅等三件大事。

美國財經媒體CNBC報導，許多華爾街分析師已做好川普將連任的心理準備，投顧集團「科溫華盛頓研究」（Cowen Washington Research）高級政策分析師克魯格（Chris Krueger）表示，如果川普再度勝選，將會鼓舞他追求更昂貴的支出項目，並且嚴厲抨擊那些任何他認為會阻撓經濟成長的人。他說，「如果明年川普再度勝選，我們將會看到川普完全不受束縛。」

華爾街分析師認為，川普再度勝選後，第二任任期中將會致力於達成三件大事，第一件事是發起更多貿易戰。即便川普政府近期在兩大重要貿易戰場中相繼傳出捷報，包括修訂版的美墨加貿易協定（USMCA）已獲眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）口頭投票通過，另外也包含和大陸達成第一階段貿易協定，不過華府還有很多場仗未打，前川普經濟顧問威廉斯（Clete Willems）說，華府人士已預期白宮接下來將把戰場轉向大陸及其他國際經貿組織，其中世界貿易組織（WTO）的改革將會是關注重點。

英國廣播公司（BBC）此前報導，由於不滿WTO在應對大陸補貼議題上綁手綁腳，駁回美國的傾銷處置，川普政府長期以來堅持WTO有必要改革，甚至數度行使否決權，阻止負責仲裁成員國間糾紛的爭端解決機構（DSB）法官任命，導致該機構運作停擺。威廉斯說，華府目前已經就在WTO重啟談判提出許多建議。

川普第二任期的第二件大事將是換掉聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。長久以來川普與鮑爾就調降利率問題僵持不下，投資銀行雷蒙詹姆斯（Raymond James）分析師米爾斯（Ed Mills）說，幾乎可以篤定，鮑爾2022年任期結束後，川普不會再提名他續任聯準會主席一職，此外，就算民主黨翻轉局勢勝選，他們可能也傾向讓自己人出任聯準會主席，因此鮑爾的結局幾乎已經確定。

川普下任任期第三件大事將是繼續推行減稅政策，華府人士稱之為「減稅2.0」（Tax Cuts 2.0），根據《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，川普的高級顧問正在研擬讓中產階級的稅率降至15%，白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）11月時曾表示，政府確實希望讓中產階級的賦稅降至最低，不過也澄清團隊尚未深入研究細節。川普上任之初推動的2017年減稅與就業法案（Tax Cuts and Jobs Act of 2017）主要針對的是企業，讓公司稅率降至21%。

(中時電子報)