台積電19日將除息2.5元，外資在上周就積極卡位準備參加除息，也有不少投資人後再買進，等待填息走勢，但對於散戶來說，能布局的資金有限，想要從茫茫股海分得一些獲利，除了要能抓準市場走向，更多的是持之以恆。就有一名網有貼出自己這幾年來的對帳單，指出他透過定期定額投資台積電零股，如今也幫助自己穩定獲利。

一名網友在PTT論壇貼出一篇以「台積電2330現在上車來得及嗎?」為題的文章表示，自己在265賣出，283又進場，但資金沒有很多，所以只有買零股，想說在銀行低利率環境，股票的現金殖利率可能有3%就好，股利都沒關係，股價不要掉就好，找像台積電這樣的停放標的，就是最好的選擇。

文章一出立刻引發網友熱烈迴響，就有另一名網友分享自己的投資心得，提到除非創業當老闆，否則台灣受薪階級民眾很難發大財，只能藉由定期定額投資穩健成長的公司，有機會於年老時過穩定不錯的生活。該名網友指出，5、6年前朋友推薦他買台積電(當時股價約130元)，直到2年前張忠謀提到有台積電有7成多都是外資，國人應該多買台積電，此時股價已經漲到200元出頭，就開始定期定額買零股，每個月花數千元就能買，日積月累下來就會出現成效。

從對帳單來看，從2017年6月20日至2019年12月6日來看，該名網友每次大概花費5千~1萬的金額定期買進台積電零股，並持續至今不間斷。對此，網友紛紛留言表示，「持之以恆 推」、「看起來不到一張，但是能持續才是能佩服」、「台積零股王」、「加油，這才是真的存股」、「原來都有人在用這種模式低調進行，佩服佩服」。對此，該名網友也表示，他是用證券商的零股專案，手續費也只要1元，不少網友很是心動。

(中時電子報)