萬金石馬拉松將於2020年3月15日起跑，大會昨晚先在新北市新莊田徑場舉辦特別活動暖身，提前幫跑友進行檢核，有俊男美女配速員、馬拉松國手陳秉豐擔任總教練，加上新北市副市長謝政達領頭，和近300位跑友度過美好的運動夜。

這場加碼舉辦的「萬金石最強市民5K」活動，分成團隊競速和30分至25分的速別，還有25分至20分，以及23分以內分批出發，已經有過3場半程馬拉松經驗的林政達，參加30分至25分速度組，表示可以趁機檢測練習成果，跟著配速員調整速度，感覺相當開心，也更能掌握步伐。

跑者著聖誕裝參賽。(大會提供/陳筱琳傳真)

因為接近聖誕節，參加萬金石最強市民5K的不少跑團精心打扮，現場充滿濃濃聖誕味，74歲的藍宇廷現場最年長跑友，土城郵局局長呂松霖每個月都會到新莊田徑場參加最強市民飆5K的常客，昨晚擔任美女帥哥配速團之一的「跑界甜姐兒」張倫平則最吸睛，身為遠航空姐的她利用跑步來減輕工作壓力，亮麗外型吸引不少跑者搶著合照留念。

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