亞洲IFBB職業卡健美資格賽22日登場，選手們要爭取僅有的4張職業卡，才能獲得明年職業賽參賽資格。

台灣去年首度舉辦國際職業健美比賽，吸引世界各地熱愛健美的「健人」一同共襄盛舉，今年健身工廠本周日(22日)將在高雄舉辦亞洲IFBB職業卡健美資格賽，本屆賽事吸引23個國家、超過400名參賽者，以爭奪四張職業卡為唯一目標。

本屆亞洲IFBB職業卡健美資格賽分為「女子比基尼」、「男子健體」、「男子古典健美」與「男子傳統健美」4種項目，每個項目各只有1張職業卡，獲得職業卡的選手可取得明年職業賽資格，因此參賽人數創下新高，其中女子比基尼選手突破100人、為去年的2倍。

主辦單位健身工廠重金邀請NPC全球總監暨ATHLETICON的主辦人之一羅賓‧張(Robin Chang)負責規劃，加上5名國際級裁判，要讓參賽選手享受最高規格賽事，另外，健身工廠也邀請國際健美巨星、現年50歲的前國際健美總會選手詹姆斯(Dennis James)，號召全球熱愛健美的粉絲一同共襄盛舉。

這場亞洲IFBB職業資格賽除了各國頂尖選手前來參賽，還有許多熱愛健美的藝人朋友報名參戰，屆時演員李沛旭和日籍藝人夢多都將在舞台上展現結實精壯的身材，台灣健美界3位傳奇名將許家豪、許崇煌、黃建智也將同場較勁。

去年IFBB亞洲職業卡資格賽，江敏風光為台灣留下1張職業卡，今年台灣選手將繼續力拚職業卡，爭取走向國際舞台的機會，今年9月10日第一波售票僅開賣2天，就賣出700個席次，10月底前預售票銷售一空，比賽當天還有保留100席供熱愛健身健美運動的民眾購買，若無法到現場觀賽，ELEVEN Sports也會進行植播服務。

(中時 )