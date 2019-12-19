台中一名男子前年到飯店抓姦，成功取得體液衛生紙與呻吟聲，小王也因此被法官依相姦罪判刑，不過丈夫後來做了一件事，竟然讓小王上訴成功逆轉案情。

三立新聞網報導，丈夫守在妻子跟情夫的對面房間一夜，期間兩人偷歡相好的呻吟聲都聽得一清二楚，直到白天妻子跟小王出房間後一行人才現身，進入其房間取得沾體液衛生紙，一審法官依相姦判小王5月有期徒刑，不過小王提出上訴成功逆轉。因為合議庭審理時發現，人夫跟妻子在抓姦後隔月離婚，綠帽夫也對前妻撤告，於是法院撤銷一審的判決，全案不得上訴。

(中時電子報)