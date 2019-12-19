通靈大師江嘉葉。

20191213中天新聞 遠航停飛又神隱 張綱維突發聲明「遭詐騙」

曾是身家百億的地產大亨張綱維，12年前憑著一己之力獨資救了遠東航空，未料卻在日前驚傳無預警停飛，讓他不惜欲以死謝罪，坦言受到詐騙集團欺騙加上兩岸不景氣，導致公司虧損日漸擴大，即便已墊款近 9 億元仍不足用，二十多年來心血付之一炬。不過通靈大師江嘉葉，卻看好張綱維未來可望東山再起！

江嘉葉稱張綱維鼻頭肥沃有氣，財富相當豐富，一輩子都屬富豪型，唯在運勢低落時會落入凡塵，辛苦過日，然運勢再起時，又是一條龍，屬大起大落命格。而張綱維鼻子上下氣通，健康情形不錯，體力相當好，能吃苦耐勞，對事業的追求不遺餘力，很有奮鬥精神，眼神稍濁但靈活有氣，做人豪放，樂觀進取，與人相處和諧與否，因人而異，但交際手腕不錯，能屈能伸，額頭發光，聰明有才智，兩頰下顎豐滿有氣，有財有庫，但下巴地閣微翹，整體加起來，就是事業成功，財富豐滿之相，縱有挫折，也很快的會處理好，東山再起。

雖然張綱維遠航危機尚未解決，但江嘉葉透露依運勢來看，張綱維今年、明年、後年運都不錯，除他自己努力外，也會有貴人相助，他若能低調些，不要太急躁，靜下心來，好好規劃接下來的路該怎麼走，應能突破困難，殺出一條路來。

另外，江嘉葉也為張綱維看了感情，稱他脣形豐滿有氣，感情豐富加上眼神稍濁，多愁善感有詩意，喜歡文藝作品，和活潑有氣質的女性，有時情緒上也會不穩定，與他相處的情人，要很能察言觀色，抓住他的心情安撫他，聽他訴苦，如此才能長久相處，但婚姻宮不美，情字這條路他走得不會平順，一波又一波，尋尋覓覓到老。

(中時電子報)