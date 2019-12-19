韓國瑜政見會上指稱蔡英文總統賣土地獲利1.8億，蔡英文總統連任辦公室發言人簡舒培今晚提出三點回應， 強調這完全是一個不實的抹黑，反控韓用錯誤訊息抹黑對手，「這些都不是一個負責任政治人物，應該有的態度」。

面對韓國瑜的指控，簡舒培指出：

一、韓市長在政見會上所說的這15筆土地，都是共有持分，大多是蔡總統家族共同長期持有。家族成員處分出售後，蔡總統在1997年12月公平會委員任內財產申報時，因這些土地持分賣出而存款增加4,423萬餘元，這些也都依法申報。因此，並沒有韓市長在政見會上所說的獲利1.8億元，這完全又是一個不實的抹黑。

二、2016總統選舉時，蔡總統面對相關質疑，雖然當時她並沒有公職身分，但仍選擇一次公布20年財產變動資訊，當然也包括韓市長所說的這部分，同時，蔡總統也將財產信託。相關事情當時已經釐清，現在只要google也都還有完整資訊，舊事重提完全沒有意義。

三、蔡總統經歷過多次選舉，都經過嚴格檢驗，反而韓市長面對質疑時，選擇逃避，解釋不清又推拖國家機器，甚至不負責任，用錯誤訊息抹黑對手，這些都不是一個負責任政治人物，應該有的態度。

(中時 )