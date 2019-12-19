長榮中學資深教師劉英傑在臉書痛批悲哀，校長不付薪水還下封口令，要他們別亂說破壞校譽 (圖／翻攝自劉英傑臉書)

台南私立長榮中學驚傳財務危機，校長更在18日上午以沒錢為由宣布，12月、1月將不支薪，引起教師不滿與驚慌，更有老師在臉書PO文痛批「悲哀啊，百年名校付不出薪水，理由是學校沒錢」，還被校長下封口令。

一名長榮中學教師在臉書表示，校長宣布不發放12月與明年1月薪水，原因是學校沒錢，還不准老師發文破壞學校名譽，痛批到底是什麼邏輯。該教師痛批，從八月開始教職員工只發半薪，但是主管們主管加級照領，所有員工依舊本持著對學生負責態度，做好該做的事，如今卻受到如此對待，天理何在。

事實上長榮中學在今年8月就曾爆發扣薪爭議，當時校方以少子化招生不足為由，宣告全校200名教職員只領底薪，後來再協商與撤換校長後暫時解決，卻僅過4個月再度爆發財務危機。

長榮中學創立於1885年，至今已有134年歷史，也曾出過不少知名人物如棒球選手郭泰源、作曲家蕭泰然與台南市議員謝龍介。

(中時電子報)