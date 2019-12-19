蔡英文總統在電視政見會拋出青創政策，政院表示，政府將提供青創貸款，專案額度新台幣600億元；100萬元以下的小額青創貸款會在7天內完成審核，政府最高擔保100％，前5年補助1.67％利息。
針對蔡總統提出的青創政策，行政院發言人Kolas Yotaka表示，政府將成立青年創業貸款專案，由專責銀行針對新創、微創、文創、農創等提供青年貸款600億元；另外，100萬元以下小額青創貸款，將以表格申請取代計劃書，7天完成審核，政府擔保成數最高可達100％，前5年政府補助1.67％利息。
(中時 )
蔡英文總統在電視政見會拋出青創政策，政院表示，政府將提供青創貸款，專案額度新台幣600億元；100萬元以下的小額青創貸款會在7天內完成審核，政府最高擔保100％，前5年補助1.67％利息。
針對蔡總統提出的青創政策，行政院發言人Kolas Yotaka表示，政府將成立青年創業貸款專案，由專責銀行針對新創、微創、文創、農創等提供青年貸款600億元；另外，100萬元以下小額青創貸款，將以表格申請取代計劃書，7天完成審核，政府擔保成數最高可達100％，前5年政府補助1.67％利息。
(中時 )
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