屏東立委第二選區國民黨籍候選人周佳琪，首創直排輪遊街造勢，從萬丹至恆春到各鄉鎮走了150公里，花了約6個小時。（潘建志攝）

距離大選不到1個月，候選人遊街造勢也求創新，增加選民印象。屏東縣立委第二選區國民黨籍候選人周佳琪首創直排輪遊街造勢，花了約6個小時從萬丹至恆春，走了150公里。同選區的時力聯盟候選人張怡則廣徵宣傳車內容，希望達到「吸耳」效果。

18日候選人到屏東縣選委會抽籤，直排輪金牌教練林詠翔帶著選手30人為周佳琪贊聲，會後由周佳琪騎著花布造型的電動機車，直排輪選手尾隨在後，遊街隊伍由屏東市出發，一路往南到恆春，展開6小時、長150公里的長征路程。

創新的直排輪隊伍非常吸睛，沿途不少民眾都駐足觀看。周佳琪表示，屏南地區地形狹長，利用直排輪遊街除了和民眾更貼近外，也希望凸顯屏南地形狹長造成的交通、產業、醫療等問題，希望中央政府能聽見人民的聲音。

同選區民進黨對手蘇震清，則渡海到小琉球展開繞島掃街活動，小琉球政治傾向在一片綠油油的屏東明顯較偏藍，蘇希望深入島上各處爭取支持。

時力聯盟候選人張怡則在臉書廣徵宣傳車內容，希望除了吸睛外也達到「吸耳」效果。內容有「周家蘇家不是你家，你才是頭家」、「有人靠叔叔，有人靠爸爸，張怡靠自己」等，左打藍、右批綠，希望爭取中間選民支持。

(中時 )