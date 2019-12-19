台鐵潮州至枋寮段電氣化將於20日通車，其中最受矚目的普悠瑪號將延駛到枋寮站，目前20日到25日枋寮到台北的普悠瑪號車票已訂不到座位，一票難求，枋寮鄉親希望台鐵能加開枋寮北上車次，並保留彈性座位。

台鐵「南迴鐵路電氣化計畫」由潮州站至台東站，計畫路線全長約123.4 公里，預定明年底全線通車；首段潮州站至枋寮站長約25.2 公里，是屏南民眾重要的交通動脈，又能減少柴油列車班次行駛，台鐵全力趕工後將於20日先通車。

電氣化通車後新左營站至枋寮站的列車班次，由30列次增加為60列次，其中區間快車22列次，可大幅減少轉乘時間。最受矚目的普悠瑪號，當天上午7時42分從南港站發車，中午12時30分抵達枋寮；下午2時38分從枋寮發車，晚上7時21分抵南港站。

普悠瑪號往來南港站至枋寮站時間4小時40多分，全票1003元；比起目前搭台鐵從枋寮站到新左營站，轉乘高鐵到南港，加上轉車和等待時間至少要約3小時，票價1500多元，不少鄉親都覺得多1個多少時少500元車資非常划算。

目前台鐵網站上枋寮至台北的普悠瑪有座位車票，20日到25日已搶訂一空，非常熱門。枋寮鄉長陳亞麟說，鄉務會議已決議發函台鐵，希望增開普悠瑪班次上午各一班往返，也能為枋寮鄉親保留彈性座位。不過台鐵回應，要待明年全線電氣化後才有機會增加班次。

(中時 )