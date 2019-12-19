2020年總統大選進入最後24天，國民黨陣營傳出，總統候選人韓國瑜與民進黨蔡英文民調只差5%，大約60萬票。名嘴邱明玉驚爆，韓國瑜最後能不能勝選的關鍵，居然要觀察前立法院長王金平的動向。

邱明玉在政論節目《新聞面對面》中表示，韓國瑜為何想要背水一戰辭高雄市長，因為藍營內部有做滾動式民調，有人評估，韓國瑜與蔡英文大概只差5%，並沒外界所做差距二、三十趴，沒有那麼誇張。國民黨自己內部顯示只差5%，約只差60萬票上下。而且國民黨不分區政黨票已贏過民進黨，已經是黃金交叉了。

邱明玉質疑，韓營不是蓋牌了嗎，民調怎麼來？藍營內部表示，他們有農田水利會系統，有下去做民調，那個是比較地方型的。邱認為，若韓蔡真的只差5%、60萬票，而且政黨票都已經跟民進黨黃金交叉，那為何不公布，那就公布、就來催票，沒有蓋牌的道理，就只差5%，大家要出來催票。

邱明玉分析說，為何韓國瑜12月21日一定要總動員，算是起手式，其他場合都是他去參加別人的，要不然就是各地動員的。12月21日算是藍營自己要辦的這一場造勢，去年韓國瑜聲勢起來的時候，是10月23日在三山造勢那一場，當時選前1個月他把聲勢帶起來，所以12月21日剛好也是選前差不多半個月。所以他們也認為，12月21日這一場造勢，會跟三山造勢一樣的，韓國瑜聲勢會整個起來。

邱明玉爆料說，藍營內部認為，韓國瑜未來能不能勝選有一個關鍵，要觀察王金平動向，但並不是說王金平站出來挺韓，因為王金平還是有選後的一些盤算，政治生命不可能就這樣結束，王金平是很會觀風向的人。如果今天韓國瑜是有勝算的，王金平在選前最後一定會站出來；但如果韓國瑜最後是沒有勝算的，王金平也不用去蹭韓。

(中時電子報)