美國眾議院外交委員會今天通過「西藏政策及支援法案」，以捍衛藏人宗教自由。法案強調，達賴喇嘛轉世或繼任決定權完全屬於藏人佛教界，若有大陸官員干涉將面對美方制裁。

眾院外委會今天審議12項法案，其中包含美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席、民主黨籍眾議員麥高文（James McGovern）於9月13日所提出的「2019年西藏政策及支援法案」（Tibetan Policy and Support Act of 2019）。

根據法案草案內容，法案主要目的是更新及增強2002年的「西藏政策法」（Tibetan Policy Act of 2002）。法案明定，西藏宗教領袖的辨認及就職是純粹宗教事務，只有藏人佛教中適宜的宗教當局能作決定，並且須考量信徒的意志及第14世達賴喇嘛的指示。

法案指出，若大陸干預達賴喇嘛繼任者辨識、轉世的程序，將被視為違反藏人佛教徒及西藏人民的宗教自由，美方並能對相關涉入大陸官員採取經濟、簽證制裁措施。

法案也表示，在美國能夠於西藏首府拉薩設立領事機構之前，大陸不得在美設立新的領事機構。

眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）表示，北京已表達計畫選出未來西藏宗教領袖，包含第15世達賴喇嘛。恩格爾指出：「大陸政府要為西藏人民選出宗教領袖，而非讓他們自己透過古老、神聖傳統來作出決定，此舉違反基本宗教自由原則，令人難以置信。」

恩格爾強調，在藏人追求宗教自由及人權的戰役中，美國國會一向是他們堅強的支持者。他說，透過「2019年西藏政策及支援法案」，美國國會向大陸官員傳達清楚訊息，亦即他們若以這種方式侵犯藏人宗教自由，美方將會對他們追究責任。

長期關注大陸侵犯人權議題的共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）表示，上個月24歲前西藏僧人雲丹自焚，自2009年以來已有超過150位藏人以自焚來抗議大陸占據西藏及壓迫西藏人民。

史密斯指出，北京在大陸國家主席習近平的統治下，試圖抹去西藏文化並將藏人佛教「大陸化」，這就是迫使這位年輕人採取極端行為的主因。

史密斯說，美國國會今年推動許多聚大陸國的法案，包含近期所通過兩項關乎香港的法案，以及「維吾爾人權政策法案」（Uyghur Human Rights Policy Act of 2019）。他強調：「現在，我們來處理西藏的議題。」

(中央社)