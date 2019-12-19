2020總統大選，親民黨總統候選人宋楚瑜、國民黨韓國瑜和民進黨蔡英文三強爭霸，YouTuber「北青」昨晚到台北市萬華區進行街頭民調。韓國瑜以69票（70%）大勝蔡英文的29票（29%）。有網友不禁喊：「我的老天，在這裡輾壓蔡，讓我非常吃驚，林郁方上次還輸林昶佐6000票。」

「北青」上傳民調直播，昨晚他來到台北市萬華區的雙和黃昏市場進行街頭民調，韓國瑜以69票（70%）大幅領先蔡英文的29票（29%）以及宋楚瑜的1票（1%）。

網友說：「韓市長猛火爆炒空心菜。」、「旁邊就北農了，支持度一定高。」、「不是吧？報紙民調是50%：19%。」、「我家族27票都會支持韓國瑜」、「以前看電視民調還真以為韓國瑜玩完了，現在才感覺蔡英文玩完了，哈哈哈」、「萬大路是綠區，但黃昏市場人來人往，都是在地人，照這樣看，林郁方跟韓國瑜都穩了。」

在台北市萬華區的雙和黃昏市場進行街頭民調，韓國瑜以69票大贏蔡英文的29票以及宋楚瑜的1票。(翻攝「北青」YouTube)

(中時電子報)